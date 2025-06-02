Азербайджанские дзюдоистки завоевали 4 медали на Кубке Европы

Азербайджанские дзюдоистки завоевали четыре медали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево.

Как передает Day.Az, в весовой категории 48 кг Кёнуль Алиева завоевала золотую медаль, в этой же весовой категории Лейла Алиева взяла бронзу.

Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весовой категории 52 кг, также завоевала золотую медаль.

Напомним, что в первый день соревнований Гюнель Гасанлы (70 кг) взяла бронзу турнира.