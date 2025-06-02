https://news.day.az/sport/1757336.html Азербайджанские дзюдоистки завоевали 4 медали на Кубке Европы Азербайджанские дзюдоистки завоевали четыре медали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево. Как передает Day.Az, в весовой категории 48 кг Кёнуль Алиева завоевала золотую медаль, в этой же весовой категории Лейла Алиева взяла бронзу.
Азербайджанские дзюдоистки завоевали 4 медали на Кубке Европы
Азербайджанские дзюдоистки завоевали четыре медали на Кубке Европы в столице Боснии и Герцеговины Сараево.
Как передает Day.Az, в весовой категории 48 кг Кёнуль Алиева завоевала золотую медаль, в этой же весовой категории Лейла Алиева взяла бронзу.
Гюльтадж Мамедалиева, выступавшая в весовой категории 52 кг, также завоевала золотую медаль.
Напомним, что в первый день соревнований Гюнель Гасанлы (70 кг) взяла бронзу турнира.
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