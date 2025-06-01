Макрон угрожает фанатам ПСЖ

Правительство Франции сурово накажет участников беспорядков, охвативших страну после победы парижского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов, который прошел в субботу в Мюнхене.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, принявший футболистов и тренерский состав клуба в Елисейском дворце.

"Будет судебное преследование и наказание. Мы будем суровы. К футболу это (беспорядки - прим. ТАСС) не имеет никакого отношения", - сказал Макрон, выступление которого транслировалось в X. Президент также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и коммунальных служб за их работу.

Ранее сообщалось, что пострадали 192 болельщика. Число задержанных за участие в беспорядках фанатов составило 559. Столкновения футбольных фанатов со стражами порядка начались в субботу на Елисейских полях еще до конца матча. Полиция применила водометы и слезоточивый газ.

ПСЖ впервые выиграл Лигу чемпионов и стал первой командой, победившей в финальном матче турнира с разницей в пять мячей. В решающей встрече, которая проходила в Мюнхене, парижский клуб со счетом 5:0 обыграл миланский "Интер".