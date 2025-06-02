Египет запускает амбициозный проект с использованием вод Нила

Премьер-министр Египта Мустафа Мадбули рассказал о плане по строительству города в пустыне, куда будет поступать около 7 процентов годовой квоты реки Нил.

Как передает Day.Az, власти Египета, сталкивающегося с растущей нехваткой воды, хотят, чтобы проект помог увеличить стоимость государственных активов и поднять цены на землю за счет "нетрадиционных, инновационных идей", сказал премьер-министр Мустафа Мадбули в заявлении.

"Около 10 млн куб. м воды из Нила будут ежедневно поступать в город Джириан площадью 6,8 млн кв.м, расположенный в 42 км к западу от центра Каира, помогая орошать проект New Delta площадью 2,28 млн акров", - пишет агентство Reuters.

Как сообщил Мадбули, этот проект сможет побудить власти Египта справляться с растущей нехваткой воды и электроэнергии, а также углубляющимся экономическим кризисом, и увеличить стоимость государственных активов, повысив цены на землю.

Проект города включает жилые единицы, коммерческие зоны, пристань и свободную экономическую зону.

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