https://news.day.az/officialchronicle/1757421.html Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции - ФОТО 2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслана Байрактара, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турции - ФОТО
2 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял министра энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Алпарслана Байрактара, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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