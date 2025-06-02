https://news.day.az/politics/1757425.html В Китае отметили День независимости Азербайджана - ВИДЕО При организации посольства Азербайджане в Китае и поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 28 Мая - День независимости Азербайджана.
В Китае отметили День независимости Азербайджана - ВИДЕО
При организации посольства Азербайджане в Китае и поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 28 Мая - День независимости Азербайджана.
Как передает Day.Az, на мероприятии принял участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, представители китайской власти и иностранных дипломатических миссий, а также наши соотечественники, проживающие в Китае.
Представляем вниманию читателей репортаж AZTV с мероприятия:
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