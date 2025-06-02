В Китае отметили День независимости Азербайджана

При организации посольства Азербайджане в Китае и поддержке Фонда Гейдара Алиева в Пекине состоялось мероприятие, посвященное 28 Мая - День независимости Азербайджана.

Как передает Day.Az, на мероприятии принял участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, представители китайской власти и иностранных дипломатических миссий, а также наши соотечественники, проживающие в Китае.

Представляем вниманию читателей репортаж AZTV с мероприятия: