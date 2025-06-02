К сведению покупателей подержанных авто!

В Азербайджане все чаще фиксируются случаи, когда продавцы автомобилей кустарным способом отключают сигнальные лампы на панели, чтобы скрыть технические неисправности. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Xəzər TV.

По словам автомастеров, такие манипуляции особенно распространены среди перекупщиков, стремящихся продать авто подороже, создавая видимость полной исправности. Однако последствия подобной "косметики" могут быть крайне опасными.

Автомеханик Анар Алиев отмечает, что зачастую вмешательство происходит и в работу кислородного датчика. Это не только стирает предупреждающий сигнал, но и может привести к серьезным сбоям в работе двигателя. По его словам, значительная часть возгораний автомобилей в стране происходит именно по этой причине.

"Перед покупкой важно провести полноценную диагностику всей электронной системы автомобиля. Это обезопасит от серьезных последствий", - подчеркивает специалист.