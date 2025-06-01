Участница от Кыргызстана назвала красочным Фестиваль в Шуше

Я прибыла из Кыргызстана. Фестиваль очень красочный и интересный.

Как передает Day.Az, об этом в интервью региональному корреспонденту Trend заявила участница детского фестиваля творчества, прошедшего в Шуше, от Кыргызстана Азизим Адильбекова.

"Впечатления очень хорошие. Люди веселые и очень счастливые. Природа здесь тоже очень красивая, много зелени", - сказала она.