https://news.day.az/culture/1757258.html Участница от Кыргызстана назвала красочным Фестиваль в Шуше Я прибыла из Кыргызстана. Фестиваль очень красочный и интересный. Как передает Day.Az, об этом в интервью региональному корреспонденту Trend заявила участница детского фестиваля творчества, прошедшего в Шуше, от Кыргызстана Азизим Адильбекова. "Впечатления очень хорошие. Люди веселые и очень счастливые.
Участница от Кыргызстана назвала красочным Фестиваль в Шуше
Я прибыла из Кыргызстана. Фестиваль очень красочный и интересный.
Как передает Day.Az, об этом в интервью региональному корреспонденту Trend заявила участница детского фестиваля творчества, прошедшего в Шуше, от Кыргызстана Азизим Адильбекова.
"Впечатления очень хорошие. Люди веселые и очень счастливые. Природа здесь тоже очень красивая, много зелени", - сказала она.
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