https://news.day.az/sport/1757261.html Азербайджанский теннисист отправился в Швецию Молодой азербайджанский теннисист Онур Гулузаде примет участие в учебно-тренировочном сборе, организованном Международной федерацией настольного тенниса для самых талантливых спортсменов мира.
Азербайджанский теннисист отправился в Швецию
Молодой азербайджанский теннисист Онур Гулузаде примет участие в учебно-тренировочном сборе, организованном Международной федерацией настольного тенниса для самых талантливых спортсменов мира.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Онур вместе с главным тренером сборной Михайлом Тимофеевым отправился в шведский город Хальмстад, где с 1 по 5 июня пройдет сбор под названием Rising Stars Camp.
После этого Гулузаде выступит на турнирах серии WTT Youth Contender, которые пройдут в шведском Хельсингборге и норвежском Сандефьорде.
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