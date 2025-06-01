Азербайджанский теннисист отправился в Швецию

Молодой азербайджанский теннисист Онур Гулузаде примет участие в учебно-тренировочном сборе, организованном Международной федерацией настольного тенниса для самых талантливых спортсменов мира.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Онур вместе с главным тренером сборной Михайлом Тимофеевым отправился в шведский город Хальмстад, где с 1 по 5 июня пройдет сбор под названием Rising Stars Camp.

После этого Гулузаде выступит на турнирах серии WTT Youth Contender, которые пройдут в шведском Хельсингборге и норвежском Сандефьорде.