Стоимость игроков Премьер-лиги Азербайджана в сезоне 2024/25 превысила 100 млн евро

Общая рыночная стоимость игроков Азербайджанской Премьер-лиги в сезоне 2024/25 составляет 102,03 млн евро, сообщает İdman.biz со ссылкой на Transfermarkt.

Как известно, в минувшем сезоне в лиге участвовали десять команд, в которых играют 264 футболиста. Из них 122 являются легионерами, что составляет 46,2% от общего числа игроков.

Средний возраст футболистов лиги - 27 лет, а средняя рыночная стоимость одного игрока составляет 386 тыс. евро. Самым ценным футболистом лиги признан бразильский правый вингер Кади Боржес из "Карабаха" с оценкой в 2,5 млн евро.

"Карабах" также лидирует среди клубов по общей рыночной стоимости состава - 22,25 млн евро. За ним следуют "Зиря" (12,53 млн евро) и "Сабах" (12,45 млн евро). Наименьшую стоимость имеет "Шамахы" - 4,83 млн евро.

Среди последних обновлений рыночной стоимости выделяются футболисты "Карабаха": Леандро Андраде (2 млн евро), Алексей Кащук и Нариман Ахундзаде (по 1,8 млн евро), а также вратарь Матеуш Кохальски (1,5 млн евро).

Таким образом, Азербайджанская Премьер-лига демонстрирует стабильный рост рыночной стоимости, что свидетельствует о повышении уровня и конкурентоспособности чемпионата.