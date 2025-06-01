https://news.day.az/society/1757199.html Хорошая новость для пассажиров автобусов - Со 2 июня... Несмотря на жаркую погоду в Баку, в столичных автобусных маршрутах по-прежнему не работают кондиционеры. Жители говорят, что страдают от жары в общественном транспорте в жаркие часы дня. Следует отметить, что температура в Баку порой достигает 30 градусов.
Хорошая новость для пассажиров автобусов - Со 2 июня...
Несмотря на жаркую погоду в Баку, в столичных автобусных маршрутах по-прежнему не работают кондиционеры.
Жители говорят, что страдают от жары в общественном транспорте в жаркие часы дня.
Следует отметить, что температура в Баку порой достигает 30 градусов.
Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, Агентство наземного транспорта Азербайджана в этой связи заявило, что до сведения транспортных компаний была доведена необходимость работы кондиционеров в автобусах, временно вводимых в эксплуатацию с 15 мая 2025 года.
Согласно информации, предоставленной транспортными компаниями, использование кондиционеров в автобусах начнется со 2 июня.
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