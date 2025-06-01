Хорошая новость для пассажиров автобусов

Несмотря на жаркую погоду в Баку, в столичных автобусных маршрутах по-прежнему не работают кондиционеры.

Жители говорят, что страдают от жары в общественном транспорте в жаркие часы дня.

Следует отметить, что температура в Баку порой достигает 30 градусов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Modern.az, Агентство наземного транспорта Азербайджана в этой связи заявило, что до сведения транспортных компаний была доведена необходимость работы кондиционеров в автобусах, временно вводимых в эксплуатацию с 15 мая 2025 года.

Согласно информации, предоставленной транспортными компаниями, использование кондиционеров в автобусах начнется со 2 июня.