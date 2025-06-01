Apple хочет переименовать всю линейку своих ОС

Американская компания Apple планирует переименовать линейку своих операционных систем (ОС). Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По имеющимся сведениям, Apple намерен маркировать ОС цифрой следующего года, таким образом наиболее актуальная операционная система для смартфонов станет называться iOS 26 вместо iOS 18. Изменения затронут всю линейку ОС, в том числе используемых в компьютерах, умных часах, телевизионных приставках и планшетах.

Этими переименованиями Apple хочет сделать названия своих систем единообразными, чтобы не сбивать с толку и потребителей, и разработчиков. Кроме того, планируется внести изменения в ОС для планшетов iPad, сделав ее более удобной для решения офисных задач.

Ожидается, что о ребрендинге может быть официально объявлено уже 9 июня.