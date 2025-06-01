Азербайджан одно из ключевых мест глобальной культурной трансформации .

Об этом в интервью Day.Az сказала литовский исследователь, исполнительный директор ArtXchange Global Орнела Раманаускайте.

По ее словам, Азербайджан обладает необычайным богатством талантов и неиспользованными бизнес-нишами.

"Меня глубоко вдохновляют люди, с которыми я столкнулась в Азербайджане, - замечательное сообщество преданных, интеллектуально любознательных и открытых людей, которые умело сочетают глобальную осведомленность с сохранением подлинного культурного наследия. Эта подлинность становится все более редкой и ценной в нашем мире. Баку стал моим вторым домом - идеальной удаленной и личной рабочей средой с яркими культурными мероприятиями и захватывающими городскими пейзажами", - отметила литовский исследователь.

Она отметила, что потенциал для создания многокультурных команд, которые могут добиться мирового признания, примечателен.

"Что отличает Азербайджан, так это идеальное сочетание традиционных ценностей и прогрессивного видения, создание культурной экосистемы, готовой к инновациям, при его богатом наследии. В моей компании "artXchange Global", которая занимается развитием креативных индустрий и культурной экономики, а также консультированием по управлению искусством и культурной геополитике, я стала свидетелем того, как этот культурный фундамент обеспечивает плодородную почву для устойчивого развития и международного сотрудничества", - подчеркнула Орнела Раманаускайте.

В то же время она добавила, что решение Министерства культуры Азербайджана инвестировать в культурную экономику и объединить международных экспертов с местными специалистами демонстрирует замечательную дальновидность.

"Мне посчастливилось участвовать в различных ежегодных международных конференциях Азербайджана по культурной экономике, включая 6-й Всемирный форум по межкультурному диалогу, и я неизменно впечатлена прогрессом от теоретических основ к конкретной реализации. Создание Центра "Yaradici", который поддерживает креативные компании, объединяющие культуру и технологии, демонстрирует подлинную приверженность, выходящую за рамки простой риторики", - констатировала исполнительный директор.

Кроме того, Орнела Раманаускайте отметила, что отличительной чертой подхода Азербайджана является создание "Invest2Create" (I2C) - инвестиционного дома, который связывает аккредитованных инвесторов с высокопотенциальными возможностями в культурном и креативном секторах страны.

"Это демонстрирует тонкое понимание того, как культурные активы могут быть использованы для экономического роста, сохраняя при этом аутентичность. Решение назначить израильского эксперта по инновационной экосистеме г-на Таля Катрана руководителем этой инициативы отражает приверженность Азербайджана глобальному совершенству и ориентированной на результаты реализации. I2C намерена расти в глобальном масштабе с упором на общерегиональный уровень", - сказала литовский исследователь.

Исполнительный директор также добавила, что также впечатлена инициативами Исламской всемирной организации по образованию, науке и культуре (ICESCO).

"Их амбиции могут позиционировать Азербайджан как всемирный пример использования культуры в качестве инструмента для международного сотрудничества и построения мира, аналогично постконфликтной культурной реконструкции", - отметила Орнела Раманаускайте.

Коснувшись Недели культуры Литвы в Азербайджане, она подчеркнула, что её проведение в Национальном художественном музее Азербайджана (ANMA) оказалось одновременно не легкой задачей и крайне полезным опытом.

"Многопрофильный характер мероприятия, охватывающий инсталляции визуального искусства, кино, музыку, литературу, лекции и экскурсии, требовал точных навыков многозадачности. Больше всего меня поразил исключительный профессионализм сотрудников музея. Азербайджанская аудитория продемонстрировала замечательную интеллектуальную любознательность и открытость для взаимодействия с представленными идеями. Энтузиазм и признательность за обсуждения по вопросам культурного менеджмента, культурной политики и культурной экономики подтвердили готовность Азербайджана к сложному диалогу по этим темам", - пояснила литовский исследователь.

Она заключила, что этот опыт значительно расширил её понимание межкультурного сотрудничества в институциональном контексте - знания, которые теперь используются в консультативной деятельности её компании при работе с управлением культурным наследием на государственном уровне и международными программами культурного обмена.