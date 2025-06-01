Китай раскритиковал абсурдное заявление Макрона
Посольство Китая в Сингапуре раскритиковало президента Франции Эммануэля Макрона из-за его сравнения защиты Украины и Тайваня.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.
Накануне французский лидер выступил на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре. В ходе своей речи Макрон порассуждал сравнил вопрос Тайваня с российско-украинским конфликтом. В посольстве Китая отметили, что подобные высказывания неприемлемы.
"Эти два вопроса отличаются по своей природе и вообще несопоставимы", - говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве также подчеркнули, что ситуация с Тайванем является внутренним делом Китая.
30 мая Макрон призвал власти Китая не допускать присутствие военных из Корейской народной демократической республики (КНДР) на "европейской территории", пригрозив в противном случае расширением действий НАТО в Азии. Французский лидер отметил, что в течение последних лет выступал против того, чтобы альянс играл какую-либо роль в Азии.
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