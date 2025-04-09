Азербайджан и Сомали будут сотрудничать в сфере обороны

В Милли Меджлис поступил законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Федеративной Республики Сомали о сотрудничестве в области обороны и оборонной промышленности".

Законопроект включен в повестку заседания комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, которое состоялось сегодня, сообщает Day.Az.

Законопроект был рекомендован на рассмотрение пленарного заседания Милли Меджлиса.