В Эстонии утвердили новый закон для иностранцев
Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, лишающий иностранцев права голоса на выборах.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телерадиокомпания ERR.
"Президент Эстонии Алар Карис провозгласил закон о внесении изменений в Конституцию, согласно которому проживающие в Эстонии граждане третьих стран, а со следующих выборов и лица без гражданства, лишаются права голоса на местных выборах", - указано в сообщении.
Карис, как сообщает ERR, заявил, что парламент Эстонии принял решение с серьезными последствиями, которые следовало бы более тщательно проанализировать, но выразил надежду, что парламент проследит за тем, чтобы это решение "не подорвало внутренний мир Эстонии".
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