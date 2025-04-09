https://news.day.az/world/1743356.html Трамп рассказал о "позеленевшей" Германии - ВИДЕО Германия стала зелёной, очень зелёной. Они стали настолько зелёными, что почти обанкротились. Они перешли на ветер, а ветер дул не так уж сильно.
Трамп рассказал о "позеленевшей" Германии - ВИДЕО
Германия стала зелёной, очень зелёной. Они стали настолько зелёными, что почти обанкротились. Они перешли на ветер, а ветер дул не так уж сильно.
Как передает Day.Az, Дональд Трамп рассказал о позеленевшей в рамках энергетического перехода Германии и сообщил, что для США этот путь не подходит, а Штатам нужно в два раза больше электроэнергии, чем у США есть сейчас.
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