В Гяндже пройдет тренинг для сотрудников музеев

Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMİM) Министерства культуры Азербайджана при поддержке Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры 11 апреля будет организован тренинг для сотрудников музеев, сообщили Day.Az в пресс-службе MEMİM.

Тренинг будет сосредоточен на таких темах, как организация музейной работы, формирование фондов и выставочных залов в соответствии с современными стандартами, правила защиты экспонатов, использование цифровых инструментов во время презентаций.

Тренинг организован с целью содействия профессиональному развитию музейных работников города Гянджа и близлежащих регионов, а также предоставления им теоретических и практических знаний.

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