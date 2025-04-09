https://news.day.az/world/1743426.html Эрдоган примет делегацию, ранее встретившуюся с главой РКК Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится завтра с делегацией Партии народного равенства и демократии (DEM), которая недавно общалась с лидером Рабочей партии Курдистана (РКК) Абдуллой Оджаланом, находящимся в заключении на острове Имралы. Как передает Day.Az, Эрдоган подтвердил, что завтра примет эту делегацию.
Эрдоган примет делегацию, ранее встретившуюся с главой РКК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится завтра с делегацией Партии народного равенства и демократии (DEM), которая недавно общалась с лидером Рабочей партии Курдистана (РКК) Абдуллой Оджаланом, находящимся в заключении на острове Имралы.
Как передает Day.Az, Эрдоган подтвердил, что завтра примет эту делегацию. Он подчеркнул, что цель встречи - подтвердить стремление к созданию Турции, свободной от терроризма.
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