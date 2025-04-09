Эрдоган примет делегацию, ранее встретившуюся с главой РКК

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретится завтра с делегацией Партии народного равенства и демократии (DEM), которая недавно общалась с лидером Рабочей партии Курдистана (РКК) Абдуллой Оджаланом, находящимся в заключении на острове Имралы.

Как передает Day.Az, Эрдоган подтвердил, что завтра примет эту делегацию. Он подчеркнул, что цель встречи - подтвердить стремление к созданию Турции, свободной от терроризма.