ФК "Карабах" готовится к масштабной трансферной кампании

После завершения текущего сезона футбольный клуб "Карабах" из Агдама планирует провести серьезное обновление состава.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, расставание ждет целый ряд футболистов, как местных воспитанников, так и легионеров.

Главный тренер команды Гурбан Гурбанов остался крайне недоволен игрой в этом сезоне таких футболистов, как Эммануэль Аддай, Алексей Кашук, Бахлул Мустафазаде, Бадави Гусейнов. Уход форварда Жуниньо оставил ощутимую брешь в атакующей линии. Опорный полузащитник Патрик Андраде также далек от своей оптимальной формы. Тренерский штаб признает необходимость поиска им замены.

В планах Гурбанова - приобретение как минимум пяти новичков, которые сразу станут игроками основы. "Карабах" нацелился на усиление центра обороны, левого и правого флангов полузащиты, центра поля и линии атаки. Предпочтение будет отдаваться легионерам.

В то же время возвращение бразильца Кади в зимнее трансферное окно признано успешным. В восьми матчах Премьер-лиги он забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи, постепенно набирая свои лучшие кондиции. Это позволит клубу сэкономить на приобретении еще одного плеймейкера.

Необходимость перестройки состава во многом вызвана неудачным выступлением "Карабаха" в Лиге Европы в этом сезоне. Команда заняла последнее место среди 36 участников группового этапа. Многие игроки подошли к концу сезона измотанными физически и психологически, о чем Гурбанов, не называя имен, говорил на пресс-конференциях.

"Карабах" уже начал официальные и неофициальные переговоры с потенциальными новичками и их клубами. С некоторыми футболистами достигнуты предварительные договоренности. Однако ряд клубов выставляет слишком высокие суммы отступных, что не устраивает руководство агдамцев.