Центробанк Китая отреагировал на пошлины США

"Центральный банк Китая не допустит резкого падения курса юаня и попросил крупные государственные банки сократить закупки долларов США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение ЦБ Китая является мерой защиты национальной валюты на фоне введения США пошлин на китайские товары и ответных мер со стороны КНР.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше - 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

4 апреля Китай объявил о введении ответных пошлин в размере 34% на все товары из США, которые вступят в силу 10 апреля. В ответ США анонсировали новые пошлины на китайскую продукцию.