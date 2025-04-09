В Москве загорелся роддом

Четыре женщины находились в родах во время пожара в роддоме №29 на востоке Москвы, никто из них не пострадал.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения столицы.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям спасателей и врачей возгорание в роддоме удалось потушить за 15 минут. В этот момент в родах находились четыре женщины. Медики быстро и грамотно организовали их безопасное перемещение на второй этаж и продолжили оказывать необходимую помощь", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что одна из женщин уже родила. "Мама и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо, за ними внимательно наблюдают врачи", - добавили в департаменте.

Сейчас акушерские бригады готовятся к родам еще троих детей. Ситуация находится под контролем департамента здравоохранения.

Пожар произошел в родильном доме по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, к. 28. Возгорание началось на седьмом этаже больницы, где располагаются бактериологическая лаборатория и аптека. Площадь возгорания составила 50 кв. м. По данным МЧС России, из задымленной зоны спасены 39 человек, пострадавших нет. Пациенты переведены в соседний корпус роддома.