Израиль заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере ж/д транспорта

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев провел встречу с руководством израильской дорожно-инфраструктурной компании Netivei Israil.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации на официальной странице главы ведомства в соцсети.

"На встрече были представлены презентации проектов, реализуемых в Израиле, в том числе по управлению городским транспортом, в автомобильном и железнодорожном секторах, а также информация о применении цифровизации в этой области. В то же время израильская сторона выразила заинтересованность в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере автомобильного и железнодорожного транспорта. Состоялся обмен мнениями по вопросам участия азербайджанских компаний в проектах дорожно-транспортной инфраструктуры, реализуемых в Израиле", - говорится в публикации.