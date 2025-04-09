Военные летчики Азербайджана и Италии провели экспертную встречу

В соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества, подписанным между Военно-воздушными силами Азербайджана и Генеральным штабом Вооружённых сил Итальянской Республики, в рамках обмена опытом между военными пилотами была проведена экспертная встреча, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Во время "Экспертной встречи по вопросам совершенствования лётной подготовки" были заслушаны презентации сторон, касающиеся базовой и усовершенствованной подготовки пилотов истребителей 4-го и 5-го поколений, а также Международной школы лётной подготовки.

На встрече была особо подчеркнута важность проведения подобных мероприятий с целью взаимного обмена опытом.