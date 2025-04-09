Обвиняемый в покушении на Трампа пытался купить ракетную установку

Райан Уэсли Рут, обвиняемый в попытке покушения на президента США Дональда Трампа, пытался купить на Украине ракетную установку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на документы прокуратуры.

По его сведениям, за месяц до попытки покушения в сентябре в переписке в мессенджере "с украинским контактом" Рут просил "прислать РПГ или Stinger", указав, что ему "нужно оборудование, чтобы Трамп не смог избраться" на пост президента США. В той же переписке он отправлял контакту фотографию самолета Трампа, отмечая, что тот "ежедневно взлетает и приземляется" в одном и том же аэропорту. В общении Рут писал, что "оружие постоянно теряется на поле боя" и пропажу одной единицы вооружений "не заметят".

Обвинение полагает, что попытка покушения со стороны Рута не была спонтанной и подготовка к ней велась на протяжении как минимум полугода.

В сентябре ФБР сообщило о расследовании в связи со стрельбой у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу уточнил, что в кустах рядом с территорией гольф-клуба, где пытался прятаться Рут, обнаружили автомат AK-47 с оптическим прицелом, два рюкзака с керамическими пластинами и камеру. Руту предъявлены обвинения по пяти пунктам, в том числе в попытке покушения и незаконном владении оружия. В случае признания виновным ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.