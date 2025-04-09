Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора Мингячевирского государственного университета

Анар Назим оглу Эминов назначен ректором Мингячевирского государственного университета.

Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.