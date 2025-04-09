https://news.day.az/officialchronicle/1743464.html Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора Мингячевирского государственного университета Анар Назим оглу Эминов назначен ректором Мингячевирского государственного университета. Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Ильхам Алиев назначил нового ректора Мингячевирского государственного университета
Анар Назим оглу Эминов назначен ректором Мингячевирского государственного университета.
Соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре