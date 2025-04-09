Президент Ильхам Алиев: Первому успешному примирению между Турцией и Израилем в определенной степени способствовал Азербайджан

Для нас эта напряженность между Турцией и Израилем очень тревожна и вызывает озабоченность. Первому успешному примирению между Турцией и Израилем в определенной степени способствовал Азербайджан. Мы играли активную роль, чтобы попытаться сблизить страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Подчеркнув, что Азербайджан является близким другом обеих стран, глава государства добавил: "С Турцией мы союзники. В 2021 году мы подписали Шушинскую декларацию и официально являемся союзниками". Отметив, что Израиль также является дружественной страной для Азербайджана, Президент сказал: "Это взаимная дружба на протяжении долгих лет проявлялась в различных сложных ситуациях. Поэтому любое недопонимание между этими двумя странами вызывает у нас беспокойство".