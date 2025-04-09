Европа должна увеличить финансирование энергопроектов в регионе Каспия

Для реализации масштабных энергетических проектов, призванных укрепить энергетическую безопасность Европы, необходима более активная финансовая поддержка со стороны европейских стран.

Как передает Day.Az, об этом Trend сказал Роберт Катлер, специалист по энергетической безопасности и геоэкономике, научный сотрудник Канадского института энергетических исследований и Канадского института глобальных отношений, в кулуарах международного форума на тему "К новому миропорядку" в Университете АДА.

Комментируя усилия Азербайджана по обеспечению Европы энергоресурсами, он отметил, что это происходит как за счет увеличения экспорта газа, так и за счет проекта прокладки электроэнергетического кабеля по дну Каспийского и Черного морей.

По словам Р.Катлера, чтобы эти проекты были реализованы, Европа должна внести более весомый финансовый вклад в проект электроэнергетического кабеля и помочь в расширении пропускной способности Южнокавказского газопровода, по которому азербайджанский газ поступает в Европу. Только в этом случае, по мнению эксперта, удастся в полной мере обеспечить энергетическую безопасность Европы.

Он также отметил потенциал Азербайджана в сфере возобновляемой энергетики и его возможную роль в снабжении Европы "зеленой" энергией: "Если кабель будет проложен по дну морей, он сможет передавать электроэнергию, вырабатываемую из солнечной энергии в Казахстане, Узбекистане и Азербайджане, напрямую в Европу".