https://news.day.az/society/1743411.html Зафиксировано извержение грязевого вулкана Локбатан Сеть сейсмического мониторинга грязевых вулканов Республиканского центра сейсмологической службы НАНА зафиксировала 9 апреля очередное извержение грязевого вулкана Локбатан. Об этом Day.Az сообщили в Центре сейсмологической службы.
Зафиксировано извержение грязевого вулкана Локбатан
Сеть сейсмического мониторинга грязевых вулканов Республиканского центра сейсмологической службы НАНА зафиксировала 9 апреля очередное извержение грязевого вулкана Локбатан.
Об этом Day.Az сообщили в Центре сейсмологической службы.
Отмечается, что первая фаза извержения была зафиксирована в 04:04 по местному времени, вторая фаза - в 05:20, третья - в 05: 31. Продолжительность извержения составила 3 минуты, глубина - 4 км.
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