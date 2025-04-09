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Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО

8 апреля в Баку сильный ветер привел к ряду происшествий. Как передает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, в поселке Расулзаде дерево рухнуло на автомобиль. Транспортное средство получило значительные повреждения. К счастью, в момент инцидента рядом не было людей, пострадавших нет.