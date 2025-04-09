https://news.day.az/society/1743269.html Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО 8 апреля в Баку сильный ветер привел к ряду происшествий. Как передает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, в поселке Расулзаде дерево рухнуло на автомобиль. Транспортное средство получило значительные повреждения. К счастью, в момент инцидента рядом не было людей, пострадавших нет.
Дерево упало на автомобиль в Баку - ВИДЕО
8 апреля в Баку сильный ветер привел к ряду происшествий.
Как передает Day.Az со ссылкой на İqtisadiyyat.az, в поселке Расулзаде дерево рухнуло на автомобиль.
Транспортное средство получило значительные повреждения. К счастью, в момент инцидента рядом не было людей, пострадавших нет.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре