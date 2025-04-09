Азербайджанец избран депутатом городского собрания в Казахстане

Проживающий в Казахстане активный представитель азербайджанской диаспоры Видади Фарзалиев 31 марта 2025 года был избран депутатом 8-го Актюбинского городского собрания (маслихата).

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Отмечено, что Видади Фарзалиев родился 2 сентября 1993 года. В 2012-2024 годах наш соотечественник был председателем Молодежной организации азербайджанской диаспоры в Актюбинске, с 2023 года - членом Общественного совета Актюбинского городского маслихата, с 2024 года - первым заместителем председателя азербайджанской диаспоры в Актюбинске. За достижения в трудовой и общественной деятельности неоднократно награждался сертификатами и благодарностями от казахстанского государства.