США ударили по целям в Йемене

США наносили ночью авиаудары по Джабаль-Нукму недалеко от столицы Йемена Саны - предположительно, используя бомбардировщики B-2 Spirit.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Бомбардировщики, возможно, использовались для нанесения ударов по подземным объектам хуситов, как это было в ходе аналогичных ударов в октябре прошлого года.