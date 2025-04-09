https://news.day.az/world/1743382.html США ударили по целям в Йемене - ВИДЕО США наносили ночью авиаудары по Джабаль-Нукму недалеко от столицы Йемена Саны - предположительно, используя бомбардировщики B-2 Spirit. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
США ударили по целям в Йемене - ВИДЕО
США наносили ночью авиаудары по Джабаль-Нукму недалеко от столицы Йемена Саны - предположительно, используя бомбардировщики B-2 Spirit.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Бомбардировщики, возможно, использовались для нанесения ударов по подземным объектам хуситов, как это было в ходе аналогичных ударов в октябре прошлого года.
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