Трамп готов к заключению справедливых торговых сделок

Вашингтонская администрация готова к заключению справедливых торговых сделок и с Китаем, и с другими сторонами, включая государства ЕС.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп.

"Со всеми можно заключить сделку", - заверил он, отвечая на вопрос о том, считают ли США возможными взаимовыгодные договоренности со странами ЕС в сфере торговли. - С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки".