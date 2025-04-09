https://news.day.az/world/1743582.html Трамп готов к заключению справедливых торговых сделок Вашингтонская администрация готова к заключению справедливых торговых сделок и с Китаем, и с другими сторонами, включая государства ЕС. Как сообщает Day.Az, об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп.
Трамп готов к заключению справедливых торговых сделок
Вашингтонская администрация готова к заключению справедливых торговых сделок и с Китаем, и с другими сторонами, включая государства ЕС.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, президент США Дональд Трамп.
"Со всеми можно заключить сделку", - заверил он, отвечая на вопрос о том, считают ли США возможными взаимовыгодные договоренности со странами ЕС в сфере торговли. - С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки".
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