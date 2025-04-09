Президент Ильхам Алиев: Избрание Трампа президентом стало большим разочарованием для Армении

Армения рассчитывала на то, что после выборов в США демократы останутся у власти. Поэтому избрание Трампа президентом стало большим разочарованием для них.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Глава государства подчеркнул, что тем не менее, в политическом истеблишменте Армении по вопросу Азербайджана раскола нет, он консолидирован. "Это просто вопрос лексики, вопрос поведения и вопрос тактики. Суть не меняется, и мы должны быть к этому готовы. Иными словами, до тех пор, пока не будет подписан мирный договор и Армения не откажется полностью от всех территориальных претензий к Азербайджану, которые все еще присутствуют в их Конституции, и продемонстрирует искренность в своем поведении для нормализации отношений с Азербайджаном, угроза нового военного противостояния будет существовать всегда.