Управляемый хаос: гибридная война как новая мировая стратегия

На сайте Baku Network опубликована статья о гибридной войне.

Day.Az представляет полный текст статьи:

XXI век стал эпохой не только высоких технологий и цифровой революции, но и новой формы противоборства - гибридных войн. По мере ослабления международных норм и механизмов, таких как система коллективной безопасности ООН, всё больше государств прибегают к инструментам воздействия, находящимся вне рамок классического международного права. В условиях геополитического плюрализма, снижения действенности международных институтов и роста числа локальных конфликтов, гибридные угрозы становятся универсальным инструментом воздействия и подавления, особенно в отношении малых и средних держав, не обладающих устойчивой системой противодействия.

Сегодня эти угрозы принимают изощрённые формы: от подрыва информационного суверенитета и кибератак до использования подставных НПО, радикализации этнических меньшинств, давления на энергетические маршруты и манипулирования глобальными торговыми потоками. В этом контексте Азербайджан становится ярким примером страны, находящейся в эпицентре гибридного давления, исходящего от различных геополитических игроков.

Теоретико-методологическая база: эволюция понятия "гибридные угрозы"

Понятие "гибридная угроза" в современном дискурсе трактуется как многоаспектное воздействие, включающее военные, экономические, кибернетические, информационные, идеологические и иные действия, направленные на подрыв политической устойчивости, суверенитета и целостности государства. Впервые термин получил широкое распространение после 2006 года, в контексте войны Израиля против "Хезболлы", а затем - в стратегических документах НАТО.

Согласно концепции НАТО Bi-SC Capstone Concept (2010), гибридная угроза - это "вызов, исходящий от противника, способного адаптивно сочетать традиционные и нетрадиционные способы ведения войны, используя военные, гражданские, политические и экономические средства в одном операционном пространстве". Особенность этих угроз в их рукотворности и стратегической направленности: они планируются, организуются и направляются на достижение конкретных целей в чужом государстве.

Геополитическая трансформация: великие державы в условиях глобального вакуума

Снижение роли ООН

ООН, изначально задуманная как универсальный арбитр международной стабильности, сегодня переживает кризис эффективности. Механизмы Совета Безопасности всё чаще блокируются правом вето, а Генеральная Ассамблея утрачивает политический вес. Это создаёт вакуум, который заполняют сильнейшие.

Геополитические амбиции США

Соединённые Штаты всё чаще прибегают к стратегии "управляемого хаоса" - гибридного вмешательства в регионы с высокой геополитической чувствительностью (Ближний Восток, Южный Кавказ, Юго-Восточная Азия). Используются инструменты цветных революций, санкционного давления, цифровой манипуляции и подрыва легитимности действующей власти через международные НПО.

Китай: экспансия без войн

Китайская стратегия гибридности более экономизирована: "Один пояс - один путь" сопровождается кибершпионажем, покупкой политической лояльности через инвестиционные проекты и созданием зависимости целых регионов от китайской инфраструктуры. Одновременно Пекин активен в цифровом пространстве - от сбора данных до влияния на выборы и общественное мнение.

Россия: искусство асимметрии

Российская Федерация стала пионером в использовании гибридных сценариев в Восточной Европе (Грузия, Украина, Молдова) и на Южном Кавказе. Дестабилизация через "гражданские организации", игра на этнических и религиозных конфликтах, контроль над информационным полем и экспорт внутренних кризисов - базовые элементы стратегии.

Инструментарий гибридной войны: многоуровневая стратегия

Классификация гибридных угроз:

Киберугрозы - атаки на инфраструктуру, кража данных, вмешательство в избирательные процессы. Информационная война - фейковые новости, дискредитация институтов, манипуляция общественным сознанием. Политическая подрывная деятельность - поддержка радикальных оппозиционных групп, финансирование НПО, давление через международные организации. Экономическое давление - манипуляции с ценами на энергоресурсы, введение санкций, разрыв торговых цепочек. Военно-асимметрические действия - использование ЧВК, прокси-групп, низкоинтенсивных конфликтов. Социальное расслоение - использование миграционных потоков, создание очагов социальной нестабильности. Этнорелигиозные провокации - активация сепаратистских или радикальных движений, поддержка конфликтов на межэтнической почве.

Международные институты: реакция и противодействие

С 2010-х годов НАТО и ЕС начали систематизировать подход к гибридным угрозам. Созданы специализированные структуры:

Центр стратегических коммуникаций в Риге

Центр киберобороны в Таллине

Европейский центр передового опыта по противодействию гибридным угрозам в Хельсинки (2017)

НАТО внедряет концепции "гибридной обороны", предусматривающей не только военное, но и информационное, экономическое и дипломатическое реагирование. ЕС формирует механизмы защиты критической инфраструктуры и финансовых систем, включая борьбу с отмыванием денег и иностранным вмешательством в выборы.

Однако эффективность этих мер ограничена - особенно в регионах, находящихся вне прямой юрисдикции Запада, таких как Южный Кавказ.

Гибридные угрозы против азербайджана: хронология, анализ, примеры

Геостратегическое положение как фактор уязвимости

Азербайджан, располагающийся на пересечении Востока и Запада, Каспия и Кавказа, играет ключевую роль в энергетической безопасности Европы и является важнейшим логистическим узлом Южного Кавказа. Это делает страну объектом внимания и одновременно объектом давления со стороны различных центров силы. Особенно уязвимым Азербайджан становится в контексте конфронтации Запад-Россия, Запад-Иран и конкурентной борьбы с Арменией, активно поддерживаемой Францией и частью евробюрократии.

Основные источники гибридных угроз

Западные неправительственные организации

Некоторые международные и региональные НПО действуют в Азербайджане под прикрытием правозащитной или экологической повестки, но фактически участвуют в формировании протестного потенциала, вмешиваются во внутренние дела, манипулируют общественным мнением. Пример - активизация кампаний против крупных инфраструктурных проектов (например, TANAP, TAP) под лозунгами "экологической справедливости". Информационные кампании и очернение

В международных СМИ и структурах, таких как Freedom House, Human Rights Watch и других, регулярно публикуются материалы, направленные на дискредитацию азербайджанского государства. Часто они синхронизированы с важными политическими или экономическими событиями - визитами иностранных лидеров, выборами, международными форумами.

Пример: очернительная кампания в преддверии COP29 в Баку, в которой Азербайджан представляется "диктатурой", неспособной к "экологическому лидерству". Киберугрозы и атаки на инфраструктуру

Зафиксированы многочисленные попытки вторжений в информационные системы государственных ведомств, особенно в преддверии международных переговоров или подписания стратегических соглашений. Подозрения часто падают на киберподразделения соседних государств и транснациональные хакерские группы, связанные с определёнными центрами силы. Этно-религиозные провокации

Использование армянской тематики в международных институтах для давления на Азербайджан. Распространение фейков о "геноциде армян", разрушении христианских памятников, "изоляции Арцаха" направлено на создание образа "агрессора" и давления на дипломатическое поле. Это сопровождалось провокациями в армянской диаспоре Европы и США. Попытки расшатать тыл через молодежные и либеральные группы

Поддержка "независимых блогеров", антиправительственных инициатив, создание "свободных платформ" для высказываний, направленных на подрыв легитимности власти. Имеют место попытки разыгрывания гендерных, ЛГБТ- и иных "новых" идентичностей в качестве разрушителей традиционной ценностной основы азербайджанского общества. Энергетическое давление

Конкурирующие страны и корпорации пытались сорвать или подорвать стратегические энергетические проекты Баку: от Южного газового коридора до транспортных маршрутов через Зангезур. Армения при поддержке Франции и отдельных кругов в ЕС продвигает альтернативную концепцию "перекрёстка мира", препятствуя открытию Зангезурского коридора.

Конкретные эпизоды и сценарии

2020-2023 : Активизация французских кругов и армянского лобби на международной арене с целью подрыва репутации Азербайджана в структурах ЕС и ЮНЕСКО.

: Активизация французских кругов и армянского лобби на международной арене с целью подрыва репутации Азербайджана в структурах ЕС и ЮНЕСКО. 2022 : Кибератаки на энергетические компании Азербайджана в преддверии подписания новых контрактов по экспорту газа в Европу.

: Кибератаки на энергетические компании Азербайджана в преддверии подписания новых контрактов по экспорту газа в Европу. 2023-2024 : Масштабные кампании дискредитации Азербайджана в контексте подготовки к COP29, с координацией через псевдоэкологические НПО и сети западных правозащитных институтов.

: Масштабные кампании дискредитации Азербайджана в контексте подготовки к COP29, с координацией через псевдоэкологические НПО и сети западных правозащитных институтов. 2024: Попытки использовать "талишскую карту" и раздувание межэтнических разногласий на юге страны.

Реакция и противодействие: стратегии устойчивости

Государственные меры

Создание единых центров реагирования на киберугрозы (в сотрудничестве с Турцией и Израилем) Жесткое законодательное регулирование деятельности иностранных НПО Превентивное информационное реагирование и работа с молодёжью Развитие независимой экспертной среды и think tank-структур Активное продвижение азербайджанской позиции на международной арене через МИД, диаспору и информационные платформы.

Поддержка союзников

Турция - тесная координация по вопросам безопасности, информационного суверенитета и обороны.

- тесная координация по вопросам безопасности, информационного суверенитета и обороны. Пакистан, Узбекистан, Казахстан - поддержка в международных организациях.

- поддержка в международных организациях. Израиль - сотрудничество в сфере безопасности, разведки и кибербезопасности.

Вызовы, сценарии будущего, рекомендации

Основные вызовы:

Повышение уровня технологичности гибридных атак

Углубление разделения между обществом и государством под внешним влиянием

Международная изоляция через создание псевдоконсенсуса в медиа и структурах Запада

Сценарии:

Сценарий эскалации - рост давления на Баку по линии "демократия-экология-правозащита" при одновременной активизации внутреннего фронта недовольства.

- рост давления на Баку по линии "демократия-экология-правозащита" при одновременной активизации внутреннего фронта недовольства. Сценарий устойчивости - укрепление внутреннего суверенитета, запуск альтернативных альянсов и информационных инициатив, усиление взаимодействия с Глобальным Югом.

- укрепление внутреннего суверенитета, запуск альтернативных альянсов и информационных инициатив, усиление взаимодействия с Глобальным Югом. Сценарий противодействия - создание региональной платформы по противодействию гибридным угрозам с участием Турции, стран Центральной Азии и потенциально - стран Африки и Латинской Америки.

Рекомендации:

Создание Национального центра стратегических коммуникаций, аналогичного рижскому. Расширение участия в международных коалициях по борьбе с кибер- и информационными угрозами. Формирование резильентного общества через образование, медиа-грамотность и культурную безопасность. Интеграция концепций гибридной обороны в военную доктрину и внешнеполитическую стратегию. Расширение энергетической и транспортной дипломатии с опорой на Восток и Глобальный Юг.

...Гибридные угрозы - это не аномалия, а новая норма глобального противостояния. В мире, где механизмы сдерживания (ООН, ОБСЕ, международное право) теряют действенность, выживают те, кто умеет быстро адаптироваться, создавать альянсы и удерживать устойчивость через консолидацию. Азербайджан, будучи фронтирным государством, должен строить не оборону, а стратегию проактивного противостояния: гибридной дипломатии, гибридной идентичности, гибридной обороны.

Именно от способности к интеграции ресурсов, защите суверенного пространства и созданию собственной архитектуры безопасности зависит то, сможет ли Азербайджан сохранить независимость и влияние в XXI веке.