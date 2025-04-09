В село Суговушан отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Суговушан Агдеринского района отправилась очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Day.Az, на данном этапе в село возвращаются 54 семьи - 179 человек.

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории. В реконструированное село Суговушан Агдеринского района переселились семьи, временно обосновавшиеся в разных частях Республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Возвращающиеся в родное село бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили благодарность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тысяч человек. К ним, наряду с бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных структур, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.