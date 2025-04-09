В Грузии прошла встреча профессиональных спортивных тренеров

В "Доме Азербайджана" в Марнеули по инициативе Ассоциации "Caucasus Arena", зарегистрированной министерством юстиции Грузии, состоялась встреча азербайджанских профессиональных тренеров по различным видам спорта.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Он отметил, что во встрече, состоявшейся в рамках проекта Госкомитета "Пропаганда азербайджанских реалий и культурного наследия в Грузии", приняли участие около 50 спортивных тренеров и представителей общественности.

Руководитель Ассоциации "Caucasus Arena", директор Образовательного центра "Габал", пятикратный чемпион мира и Грузии по кикбоксингу Явер Мамедов отметил, что целью организации является поддержка молодых спортсменов, развитие различных видов спорта и укрепление материально-технической базы сферы. Он также отметил, что в предстоящий период будут реализованы проекты по выходу юных спортсменов на мировой уровень, будет налажено сотрудничество с бизнес-структурами и государственными организациями для решения финансовых и инфраструктурных вопросов. В настоящее время участниками "Caucasus Arena" являются 85 тренеров и 6 тысяч спортсменов.

18-кратный рекордсмен мира, заместитель председателя Ассоциации "Caucasus Arena", президент Федерации мировых рекордов Кавказа Этибар Будагов-Эльчиев, известный как "Человек-магнит", чье имя попало в Книгу рекордов Гиннесса, отметил, что ведется работа по организации соревнований и с этой целью проводятся встречи в Гарачопе и Марнеули.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по ушу-санда, двукратный чемпион мира и Европы, обладатель Кубка мира Джанполад Будагов отметил, что принято решение о создании Федерации по этому виду спорта в регионе Квемо-Картли.

Профессиональный тхэквондист Фаиг Мамедов отметил, что создание Ассоциации "Caucasus Arena" является знаменательным событием для наших соотечественников и выразил уверенность в том, что спортсмены добьются успеха, используя опыт тренеров.

Главный тренер "Клуба кикбоксинга "Инам", действующего в селе Ашагы Гошакилься Болнисского района, Шахин Бахтияров отметил, что тренировки бесплатны. Он добавил, что хочет вырастить чемпионов региона, а также чтобы дети и молодежь держались подальше от вредных привычек, были здоровыми и сильными.