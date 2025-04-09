https://news.day.az/world/1743496.html Европа пытается нанести Трампу ответный удар ЕС утвердил тарифы на товары из США стоимостью около 21 млрд евро в ответ на 25-процентные пошлины, которые президент Дональд Трамп ввел в прошлом на экспорт стали и алюминия из Европы.
Европа пытается нанести Трампу ответный удар
ЕС утвердил тарифы на товары из США стоимостью около 21 млрд евро в ответ на 25-процентные пошлины, которые президент Дональд Трамп ввел в прошлом на экспорт стали и алюминия из Европы.
Как передает Day.Az, большинство из 27 государств-членов ЕС в среду проголосовали за введение санкций, некоторые из которых вступят в силу в середине апреля. Под ограничения попали соевые бобы, мотоциклы, сельхозпродукция, алмазы и другие товары на общую сумму 21 млрд евро.
Еврокомиссия оставила возможность отменить пошлины в случае достижения компромисса с Вашингтоном".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре