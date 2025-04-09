Европа пытается нанести Трампу ответный удар

ЕС утвердил тарифы на товары из США стоимостью около 21 млрд евро в ответ на 25-процентные пошлины, которые президент Дональд Трамп ввел в прошлом на экспорт стали и алюминия из Европы.

Как передает Day.Az, большинство из 27 государств-членов ЕС в среду проголосовали за введение санкций, некоторые из которых вступят в силу в середине апреля. Под ограничения попали соевые бобы, мотоциклы, сельхозпродукция, алмазы и другие товары на общую сумму 21 млрд евро.

Еврокомиссия оставила возможность отменить пошлины в случае достижения компромисса с Вашингтоном".