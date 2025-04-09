Президент Ильхам Алиев: Мы хотим хороших отношений со всеми нашими соседями, включая Иран

Мы ожидаем, что Президент Ирана посетит Азербайджан в этом месяце. Это будет важный визит с точки зрения развития двусторонних отношений и регионального развития.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

Отметив, что на сегодняшний день высокопоставленные представители двух стран совершили взаимные визиты, глава государства подчеркнул: "Мы были удовлетворены процессами, происходившими в Иране в ходе избирательного процесса. Мы услышали позитивные сигналы из Ирана. Мы хотим хороших отношений со всеми нашими соседями, в том числе и с Ираном. У нас с Ираном обширная транспортная и экономическая повестка дня".