Пит Хегсет о намерениях США по Панамскому каналу

Администрация США стремится уменьшить влияние Китая и китайских компаний на работу Панамского канала.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник заявил министр обороны США Пит Хегсет. Он подчеркнул: "Мы заберем Панамский канал из-под влияния Китая, сделаем это в сотрудничестве с нашими союзниками и партнерами". Хегсет сделал это заявление в Панаме, куда он прибыл для участия в конференции по безопасности в Центральной Америке. По его словам, китайские компании продолжают контролировать критически важную инфраструктуру канала, что позволяет Китаю следить за происходящим в Панаме. Это, по мнению министра, является неприемлемым для Вашингтона.

"Безопасность Панамского канала - ключевая тема для интересов США и Панамы", - заявил Хегсет. Он отметил, что канал сталкивается с угрозами, и США не позволят Китаю или какой-либо другой стране угрожать его функционированию. Министр также подтвердил, что США и Панама будут работать над восстановлением отношений в области обороны и безопасности. В настоящее время США и Панама проводят совместные морские учения и планируют расширить их в будущем.

"Мы будем углублять сотрудничество в долгосрочной перспективе, включая увеличение числа учений и обмена данными между вооруженными силами двух стран", - добавил он. Хегсет также отметил, что отношения США и Панамы, особенно в области безопасности, будут укрепляться в будущем, поскольку обе страны будут совместно реагировать на растущие вызовы со стороны Китая.

Как сообщил представитель Министерства обороны США, Хегсет в Панаме проведет ряд двусторонних встреч с официальными лицами стран региона для укрепления партнерства с Панамой и другими государствами Центральной Америки.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз поднимал вопрос о возвращении контроля над Панамским каналом. Он критиковал высокие тарифы на прохождение канала, утверждая, что передача его контроля в 1999 году была жестом сотрудничества, а не уступкой. В свою очередь президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что суверенитет страны и контроль над каналом не могут быть предметом переговоров.

Панамский канал, введенный в эксплуатацию в 1914 году и построенный США, находился под их контролем до 1999 года, когда в результате соглашения Торрихоса-Картера, предусмотревшего поэтапную передачу канала Панаме, этот процесс завершился. Соглашение также закрепило нейтральный статус канала и обеспечило его доступность для мировой торговли. Канал остается важнейшим элементом мировой экономики и продолжает оставаться одним из ключевых объектов интересов США.