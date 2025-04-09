Торговля между США и Китаем рухнет

Всемирная торговая организация (ВТО) прогнозирует сокращение товарооборота между США и КНР на 80% из-за введения этими странами взаимных пошлин против друг друга.

"Эскалация торговой напряженности между США и Китаем создает значительный риск резкого сокращения двусторонней торговли. По нашим предварительным прогнозам, товарооборот между этими двумя странами может сократиться на 80%", - говорится в заявлении генерального директора ВТО Нгози Оконджо-Иевалы, распространенном пресс-службой организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.