Село Агалы приглашает на Фестиваль аграрного бизнеса

30 апреля в 10:00 в селе Агалы Зангиланского района стартует очередной Фестиваль аграрного бизнеса.

Об этом в среду сообщили Day.Az в минсельхозе Азербайджана.

Отмечается, что в рамках фестиваля будет организована панельная сессия на тему "Финансовые механизмы государства".