https://news.day.az/economy/1743534.html Село Агалы приглашает на Фестиваль аграрного бизнеса 30 апреля в 10:00 в селе Агалы Зангиланского района стартует очередной Фестиваль аграрного бизнеса. Об этом в среду сообщили Day.Az в минсельхозе Азербайджана. Отмечается, что в рамках фестиваля будет организована панельная сессия на тему "Финансовые механизмы государства".
Село Агалы приглашает на Фестиваль аграрного бизнеса
30 апреля в 10:00 в селе Агалы Зангиланского района стартует очередной Фестиваль аграрного бизнеса.
Об этом в среду сообщили Day.Az в минсельхозе Азербайджана.
Отмечается, что в рамках фестиваля будет организована панельная сессия на тему "Финансовые механизмы государства".
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