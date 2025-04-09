https://news.day.az/economy/1743534.html

Село Агалы приглашает на Фестиваль аграрного бизнеса

30 апреля в 10:00 в селе Агалы Зангиланского района стартует очередной Фестиваль аграрного бизнеса. Об этом в среду сообщили Day.Az в минсельхозе Азербайджана. Отмечается, что в рамках фестиваля будет организована панельная сессия на тему "Финансовые механизмы государства".