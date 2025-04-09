Фонд страхования вкладов Азербайджана о предоставлении компенсаций по защищенным вкладам

Предоставление компенсаций защищенным вкладчикам находящихся в процессе ликвидации ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank" или возмещение их обязательств средствами компенсации заканчивается 8 мая 2025 года, а по ОАО "NBC Bank" и ОАО "AGBank" - 17 мая 2025 года. После этой даты в случае отсутствия соответствующих обращений вкладчиков сумма будет зарегистрирована как необеспеченное требование кредитора последней инстанции в соответствии со статьей 82.1.8 закона Азербайджанской Республики "О банках".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Фонд страхования вкладов.

"С учетом указанных сроков и дат физическим лицам, не получившим до настоящего времени возмещения по защищенным вкладам в находящихся в процессе ликвидации ОАО "Аmrahbank", "AGBank", "Atabank" и "NBC Bank", рекомендуется обратиться в Фонд страхования вкладов, расположенный по адресу: город Баку, Хатаинский район, проспект Бабека, 16, с документами, подтверждающими наличие обстоятельств, сделавших невозможным обращение в установленные сроки", - говорится в сообщении.

Отметим, что решением правления Центрального банка Азербайджанской Республики от 28 апреля 2020 года были аннулированы лицензии на осуществление банковской деятельности ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank", от 12 мая 2020 года - ОАО "NBC Bank" и "AGBank".

Решением Бакинского апелляционного суда от 30 апреля 2020 года ОАО "Atabank" и ОАО "Amrahbank", решением от 14 мая 2020 года ОАО "NBC Bank" и ОАО "AGBank" были признаны несостоятельными и начата процедура банкротства, этим же решением Фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором.