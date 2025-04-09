Президент Ильхам Алиев: Во время СОР нам удалось наладить контакты между Глобальным Югом и Глобальным Севером

Еще одним важным достижением в ходе СОР стало обеспечение функциональности углеродного рынка, по которому не удавалось достичь согласия. Соглашение по этому вопросу было достигнуто именно в Азербайджане, во время нашего председательства, благодаря доверию к нам.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на проходящем в Университете АДА международном форуме на тему "К новому миропорядку".

"Нам также удалось наладить контакты между Глобальным Югом и Глобальным Севером, выполнив таким образом поставленную перед собой задачу. Управление COVID-ом, проведение СОР - кстати, мы будем председательствовать на ней до конца года - все это говорит о том, что наша повестка дня ясна. Мы также увидели позитивный отклик на наши усилия со стороны многих африканских стран. Уже определена политика по установлению тесных отношений со странами Африки", - добавил глава государства.