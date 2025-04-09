Партии в Германии не могут прийти к консенсусу

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогли заключить коалиционное соглашение после 13 часов переговоров. 

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

"Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров. Сейчас целью является достижение соглашения до полудня среды", - пишет издание.