https://news.day.az/world/1743285.html

Партии в Германии не могут прийти к консенсусу

Блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогли заключить коалиционное соглашение после 13 часов переговоров. Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на источники. "Никакого соглашения после 13-часового марафона переговоров.