В Европе обеспокоились возможным решением США о выводе войск

Европейские союзники США призывают команду президента Дональда Трампа согласовывать с ними любые планы по сокращению своего военного присутствия на континенте, чтобы не дестабилизировать оборону НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным источников агентства, европейские чиновники уже смирились с решением администрации Дональда Трампа вывести часть размещенных на континенте американских военнослужащих. Отмечается, что теперь внимание руководства стран Европы сосредоточено на снижении возможных последствий такого решения.

В материале также подчеркивается, что часть привычных каналов связи между странами Европы и США была нарушена из-за действий новой американской администрации. В этих условиях главное опасение европейцев состоит в том, что США могут не предупредить их о выводе части своего контингента до того, как об этом станет известно из сообщений в СМИ.