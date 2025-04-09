БИГ соберет мировых экспертов на международной конференции в Нью-Йорке

15 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке пройдет международная конференция "Деколонизация: Тихая революция", организуемая Бакинской инициативной группой (БИГ).

Как передает Day.Az, что в конференции примут участие лидеры и члены национальных движений сопротивления, действующих на заморских территориях - в Гваделупе, Мартинике, Канаки (Новая Каледония), Сен-Мартене, Реюньоне, Бонайре, Арубе, Махои-Нуи (Французская Полинезия), Французской Гвиане, представители Международного фронта деколонизации, правозащитники, политики, эксперты по деколонизации, в том числе представители бывших французских колоний

На конференции будут подробно обсуждены глубокие последствия, которые наследие колониализма оказывает на экономическую, политическую и социальную сферы, а также усилия коренных народов, пострадавших от последствий колониальной политики, на пути к политической и экономической независимости и основные препятствия, с которыми они сталкиваются в этом процессе. В то же время основным предметом обсуждений будут модели управления и институциональные механизмы, применяемые Францией для ограничения права коренных народов на самоопределение и деколонизацию территорий.

Представители БИГ также примут участие в ежегодной сессии Постоянного форума ООН по проблемам лиц африканского происхождения (PFPAD).