https://news.day.az/politics/1743391.html Азербайджан и Великобритания обсудили гуманитарные операции по разминированию Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ANAMA.
Азербайджан и Великобритания обсудили гуманитарные операции по разминированию
Председатель правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергусом Олдом.
Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе ANAMA.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о масштабных гуманитарных операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, возможной поддержке международными организациями деятельности по борьбе с минной угрозой в Азербайджане, а также о перспективах дальнейшего сотрудничества.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре