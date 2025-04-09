Ни армяне, ни ЕС уже и не скрывают "коньячную дипломатию" - ФОТО

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне и ЕС больше не скрывают свою "коньячную дипломатию".

Day.Az представляет публикацию:

На Ереванском коньячном заводе прошла встреча представителей армянского бизнеса с послами государств-членов ЕС.

Тут и глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, и посол Франции Оливье Декотиньи, и другие европейцы. Наклюкаются коньяка, потом пойдут защищать армянские интересы. Ох непросто же налаживать "крепкие союзнические" отношения.

Ребята даже притворяться перестали. Раньше хоть прикидывались, делали вид - а сейчас про "коньячную дипломатию" не просто не боятся говорить, они даже встречи свои стали проводить "не отходя от кассы", сразу на заводе. Если дело так пойдет, то заседания групп дружбы Армения-ЕС будут сразу в шашлычных организовывать.