https://news.day.az/society/1743344.html В Азербайджане выпал снег В некоторых районах Азербайджана идет снег. Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов в некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки.
В Азербайджане выпал снег
В некоторых районах Азербайджана идет снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов в некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки.
В Нахчыване, Шахбузе, Загатале, Шеки, Гахе, Балакяне, Губе, Гусаре и Хыналыге временами идут дожди, в Шахдаге выпал снег.
В Балакяне, Губе, Гусаре и Лерике туман, видимость ограничена до 500 метров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре