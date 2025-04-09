В Азербайджане выпал снег

В некоторых районах Азербайджана идет снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на данные Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов в некоторых районах Азербайджана наблюдаются осадки.

В Нахчыване, Шахбузе, Загатале, Шеки, Гахе, Балакяне, Губе, Гусаре и Хыналыге временами идут дожди, в Шахдаге выпал снег.

В Балакяне, Губе, Гусаре и Лерике туман, видимость ограничена до 500 метров.