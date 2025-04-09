https://news.day.az/sport/1743545.html "Нас ждут легкие победы" - баскетболист "Серхедчи" "Мы должны играть хорошо". Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист "Серхедчи" Антонио Уильямс заявил пресс-службе клуба. Он прокомментировал предстоящие матчи против "Сумгайыта" в плей-ин: "Кто выиграет два матча, тот и выйдет в следующий этап. Не хочу загадывать далеко вперед.
"Нас ждут легкие победы" - баскетболист "Серхедчи"
"Мы должны играть хорошо".
Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист "Серхедчи" Антонио Уильямс заявил пресс-службе клуба.
Он прокомментировал предстоящие матчи против "Сумгайыта" в плей-ин:
"Кто выиграет два матча, тот и выйдет в следующий этап. Не хочу загадывать далеко вперед. Но думаю, что если мы выйдем и покажем хорошую командную игру, то нас ждут легкие победы. Важна уверенная игра в защите и хорошее знание соперника. Нам нужно объединить усилия и выйти в следующий этап".
Отметим, что матч "Сумгайыт" - "Серхедчи" состоится 11 апреля.
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