"Мы должны играть хорошо".

Как сообщает İdman.biz, об этом баскетболист "Серхедчи" Антонио Уильямс заявил пресс-службе клуба.

Он прокомментировал предстоящие матчи против "Сумгайыта" в плей-ин:

"Кто выиграет два матча, тот и выйдет в следующий этап. Не хочу загадывать далеко вперед. Но думаю, что если мы выйдем и покажем хорошую командную игру, то нас ждут легкие победы. Важна уверенная игра в защите и хорошее знание соперника. Нам нужно объединить усилия и выйти в следующий этап".

Отметим, что матч "Сумгайыт" - "Серхедчи" состоится 11 апреля.